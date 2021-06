Le Grand Prix de France de Formule 1 a lieu ce week-end au Castellet avec un public masqué

De l’agitation, de la circulation et les premières animations attendues dès ce jeudi 17 juin autour du circuit Paul Ricard du Castellet. Le circuit varois accueille ce week-end le 61ème Grand Prix de France (essais libres vendredi, qualifications samedi, Grand Prix dimanche à 15h00). Annulé l’an passé et avancé d’une semaine cette année à cause de la pandémie, les organisateurs ont dû s’adapter aux conditions sanitaires.

Jaugé réduite, public masqué et bulles sanitaires

Le Grand Prix ne pourra accueillir que 15.000 personnes au lieu des 65.000 possibles. Les spectateurs devront restés masqués puisque allègement des mesures sanitaires annoncées ce mercredi ne concernent pas les grands rassemblements. Le public devra présenter son pass sanitaire avant de rejoindre une des trois tribunes ouvertes. Les organisateurs ont créé trois bulles sanitaires : les spectateurs ne pourront pas quitter leur zone.

Les 250 bénévoles et tous ceux qui travaillent sur le Grand Prix de France de F1 doivent se soumettre à un Test PCR même s’ils ont reçu les deux doses de vaccin. Un premier test doit être réalisé avant l’arrivée au Paul Ricard, un autre doit être réalisé au cours du week-end. Des cabines de tests ont été installées sur site. Une pièce d’isolement est même prévue au Pôle médical pour les personnes qui présenteraient au cours du week-end des symptômes du coronavirus.

Une course de vélo électrique avant celle des F1

Avec ces conditions sanitaires, le public sera accueilli au Castellet à partir du vendredi et non du jeudi comme les autres années. La séance de dédicaces et la visite de la voie des stands sont annulées. Une animation est tout de même programmée ce jeudi : le départ à 17h00 de la première course de vélo électrique sur route depuis le village du Castellet jusqu’au circuit Paul Ricard en passant par Le Brûlat. Adriana Karembeu, Mamadou Niang, Maëva Coucke, Frédéric Bousquet ou encore Manuel Amoros doivent participer à cette course.