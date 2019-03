Le grand rabbin de France à Caen pour une conférence sur les relations judéo-chrétiennes et l'antisémitisme

Le grand rabbin de France Haïm Korsia en déplacement dimanche 3 mars à la synagogue de Caen. Il a donné une conférence sur les relations judéo-chrétiennes et sur la montée de l'antisémitisme devant des membres de la communauté juive et aussi des représentants locaux d'autres cultes.

Caen, France

La synagogue de Caen est bien gardée par des policiers. Sécurité renforcée pour la venue du grand rabbin de France dans un contexte de montée de l'antisémitisme. Les actes antisémites ont bondi de 74 % l'an dernier, une stèle d'une ancienne synagogue a été taguée encore ce week-end à Strasbourg. Pour Haïm Korsia, "il faut absolument mieux contrôler ce qui se passe sur internet. Qu'il y ait toujours l'anonymat, cela fait partie de l'histoire du web mais que pour la police et la justice, cet anonymat soit théorique."

L'assistance, attentive au discours du grand rabbin de France © Radio France - Marcellin Robine

Une conférence sur les relations judéo-chrétiennes et sur la montée de l'antisémitisme donnée devant des membres de la communauté juive et aussi des représentants locaux d'autres cultes comme le pasteur Christiane Lecarpentier-Nyangono. "C'est important de venir ici à plusieurs titres, on ne peut pas être chrétien sans avoir ses racines ancrées dans le judaïsme et c'est un geste de solidarité et de soutien." Le maire de Caen Joël Bruneau était également présent dans la synagogue.