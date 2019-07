Reims, France

Le Grand Reims veut réduire ses déchets de 7,3% pour 2025, soit 35 kg de moins par habitant. C'est l'objectif du plan local de prévention des déchets, actuellement en consultation jusqu'au 4 août.

21 actions pour le traitement des détritus devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Actuellement, les habitants jettent en moyenne 260 kg d'ordures ménagères par an. "C'est avant tout un plan de prévention : impliquer l'ensemble des habitants et les sensibiliser à réduire leurs déchets", précise Pascal Lorin, vice-président du Grand Reims en charge de la collecte et du traitement des déchets.

à lire aussi A Reims, vous triez vos bouteilles plastiques et vous gagnez des cadeaux

La métropole a décidé de miser sur des ambassadeurs "zero déchets". C'est un réseau de volontaires portant chacun une initiative. "Je me suis inscrits par démarche écolo à un composteur près de chez moi", raconte Gilles, le référent compostage partagé. "J'y ramène mes déchets et, au lieu de les détruire, ça devient un engrais biologique pour le quartier."

L'un des sites de compostages collectif du Grand Reims - Grand Reims

Il y a 15 sites de compostages partagés dans la métropole. Ce chiffre passerait à 50 selon le plan du Grand Reims, soit 1.500 foyers concernés. En comptant le broyage, cette solution permettrait de réduire nos rejets de 55 à 88kg. Autres leviers d'actions : le gaspillage alimentaire, responsable de 4kg de déchets par an, ou encore les prospectus indésirables, près de 37kg de papiers à la poubelle.