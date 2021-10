Jean-François Roubaud journaliste et figure de Nice-Matin est mort

La rédaction de Nice-Matin perd un grand journaliste, on apprend ce mercredi, la mort du journaliste Jean-François Roubaud. Il est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Il avait été Président du Conseil de Surveillance de Nice-Matin, délégué du Syndicat National des Journalistes , porte-parole de l'intersyndicale à Nice Matin et surtout journaliste pour le journal quotidien et régional depuis trois décennies. Il était entré dans l'histoire du journal il y a presque sept ans, lorsque le 7 novembre 2014 le Tribunal de Commerce de Nice confiait les clés de Nice-Matin à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif des salariés. Il avait quitté le journal à la fin de l'été.

Charles Ange Ginésy le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a réagit au décès de Jean-François Roubaud, "il avait le journalisme chevillé au cœur. L’investigation, la volonté de débusquer des lièvres, faire la lumière et éclairer les citoyens, étaient ses moteurs. Dans le Var d’abord puis dans les Alpes-Maritimes, cette capacité d’investigation, conjuguée à une puissance de travail hors norme et à une écriture incisive, tonique, avait fait de lui un reporter majeur de Nice-Matin. Il fut des années durant une plume à la fois reconnue, appréciée et redoutée de notre quotidien régional. Avec le Département, il a également contribué à relancer le Tour du Haut-Var cycliste et même à le faire monter en puissance, en le transformant en Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var."

