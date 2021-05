Le grand retour du train de nuit Paris-Nice

La ligne de nuit entre Nice et Paris a repris du service. Le Premier Ministre était dans le premier train-couchettes entre Paris et Nice. Le train est arrivé à 9h14 ce vendredi.

Jean Castex à sa descente du train de nuit Paris-Nice accueilli par le maire de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes.

Supprimée fin 2017, le gouvernement a décidé de relancer le train de nuit Paris-Nice. La ligne a repris du service ce 20 mai. Avec le premier départ de Paris à 20h52. Le Premier Ministre, Jean Castex a pris le premier train couchettes entre la capitale et la Côte d'Azur. A son arrivée en gare de Nice, le chef du gouvernement a expliqué "qu'il était un grand amateur des trains, qu'il avait beaucoup pris le train de nuit plus jeune."

Le rétablissement du train de nuit Paris-Nice est un immense plaisir pour les Niçois et les habitants de la Côte d'Azur a déclaré Jean Castex. "Le rétablissement de ces liaisons c'est le respect que l'on doit aux habitants des territoires".

Certains voyageurs sont arrivés avec de petits yeux

Florence et son mari étaient très heureux de pouvoir reprendre le train couchettes. Ces habitués sont partis de Douai dans le Nord de la France et sont arrivés sous le soleil de la Côte d'Azur. Eymeric, jeune parisien a pris pour la première fois, le train de nuit. "Un mode de transport pratique, qui permet de partir après le travail et d'arriver au petit matin".

Le gouvernement a débloqué 100 millions d'euros pour les trains de nuit dans le cadre du Plan de Relance. D'autres lignes vont également être relancées comme le Paris-Tarbes et un Paris-Munich-Vienne d'ici la fin de l'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Le train de nuit Paris-Nice reprend du service ce jeudi, avec Jean Castex à son bord