Le grand voilier Dar Mlodziezy fera escale à Rouen, un an avant l'Armada

Il ne passera pas inconnu. Le célèbre trois-mâts polonais de 190 mètres de long, le Dar Mlodziezy sera à Rouen dès le 6 juin où il remontera le fleuve au cours de l'après-midi. Il sera donc possible de l'admirer un an avant sa participation à l'Armada (du 8 au 18 juin 2023). Le navire école de la marine polonaise restera à quai devant le hangar H2o jusqu’au 12 juin et sera ouvert à tous pour des visites gratuites le mercredi après-midi et le samedi.

