Le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales décliné en Vaucluse

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes Elodie GOUNET et Bertrand Gaume préfet de Vaucluse.

Vaucluse, France

Le compte-rendu de restitution de ce Grenelle vauclusien va être envoyé au secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Un document de 12 pages qui récapitule les réponses apportées aux problèmes soulevés par Marlène Schiappa : dépôt de plainte, protection des femmes et de leurs enfants, accès à la médecine légale et logement. Il s'agit de détecter, prévenir, protéger, prendre en charge et punir.

En Vaucluse on a déploré 2 meurtres avérés cette année.

En 2018 2000 plaintes ont été déposées dont 43% (857) dans un contexte intrafamilial. Policiers et gendarmes, médecins de ville et urgentistes, médiateurs et comités de prévention de la délinquance, bailleurs sociaux, élus et bien sur associations féministes ont pu confronter leurs points de vue.

L'évaluation des situations de danger doit être améliorée.

Parmi les propositions émises en Vaucluse : il faut améliorer la prise de plainte et former les policiers et les gendarmes à cet exercice parfois compliqué (les victimes veulent porter plainte mais n'en sont pas toujours sûres). Il faut que les médecins signalent les cas qu'ils constatent. Il faut également améliorer l'attribution des téléphones "grave danger". Il en existe 4 en Vaucluse (ce sont appareils identiques à ceux de la téléassistance pour les seniors).

Il faudrait dire que l'humain doit rester au centre de la préoccupation des intervenants.

Il existe déjà un numéro de téléphone spécial c'est le 3919 mais depuis un an une plateforme de chat en ligne est accessible 24/24. Elle est accessible via : service public violences conjugales .