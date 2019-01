Le grenier du boulanger était rempli de milliers de fèves

Sorgues, France

Dans le grenier juste au dessus de la boulangerie, sur de petites étagères vitrées, des milliers et des milliers de fèves soigneusement alignées. "Tout était sous des couvertures et dans des armoires depuis le décès de papa", raconte Corinne la fille cadette. Impossible de compter le nombre de fèves, "J'ai essayé mais il y en a trop ! plaisante Corinne. Il s'enfermait pendant des heures dans son grenier... Maintenant on sait ce qu'il y faisait !"

Avec l'aide de sa femme Aline, Jean-Louis, le papa, Jeannot pour ses amis, avait ainsi accumulé ses petits trésors au fil des années. "On aurait fêté nos 50 ans de mariage, raconte Aline. On avait repris la boulangerie juste après et commencé la collection immédiatement. Il demandait des séries en plus, il en achetait aussi, beaucoup".

Des séries triées par thèmes : des Schtroumpfs aux chouettes en passant par les signes du zodiac, les personnages de la crèche, les petites voitures ou encore les monuments de Sorgues.

Devant les fèves, Laurent, l'aîné de la fratrie, et Frédéric, le petit dernier, eux-même devenus boulangers, se remémorent des souvenirs : "Quand j'étais petit on avait des fèves en plastique, puis les fèves en plaqué or", se souvient Laurent. "Il fallait mettre un petit mot avec le gâteau pour dire aux gens de ne pas le passer au micro-onde !", se rappelle Frédéric. Ces fèves, celles en porcelaine en tout cas, il sera possible de retrouver, au compte goutte, dans les galettes de la boulangerie familiale, pour perpétuer la tradition.

Au centre, une photo de Jean-Louis, le boulanger fabophile. © Radio France - Jade Peychieras