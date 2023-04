Le gros lot du loto dans l'Orne : 18 millions d'euros

C'est le plus gros loto jamais remporté dans l'Orne

En voilà un ou une pour qui l'inflation va être un peu moins douloureuse, voire beaucoup moins douloureuse...Un habitant de l'Orne a remporté ce mercredi 26 avril la somme de 18 millions d'euros en trouvant les six bons numéros du Loto. C'est le deuxième plus gros gain jamais enregistré dans le département à un jeu de tirage. Le plus gros reste attribué à un gagnant de l'Euromillions en 2015 à Argentan, avec près de 25 millions d'euros.

Mais 18 millions, c'est une somme énorme même pour un gros lot ! Le plus gros lot du itrage du loto, depuis qu'il existe dans sa version moderne, soit depuis 1976, s'établit à 30 millions. C'était en 2021. Ce gain se classe à la seizième place parmi les gains Loto de l'histoire.

La gagnant ornais ne s'est pas encore fait connaître. Il a 60 jours pour le faire. On ne sait donc pas dans quel établissement il a validé sa grille. La Française des Jeux ne communiquera éventuellement que plus tard des informations supplémentaires, en fonction des souhaits du nouveau millionnaire.