Le groupe Actual endeuillé après le décès de son directeur opérationnel

Le groupe mayennais Actual est endeuillé, et perd une de ses têtes pensantes. Reynald Roussel, directeur opérationnel est décédé des suites d'une longue maladie, comme l'annonce son entreprise dans un communiqué ce jeudi.

Reynald Roussel est un historique de l'entreprise. Arrivé en 2003 comme directeur des Agences d'intérim de Niort et de La Rochelle, Gérard Tual le fondateur du groupe Actual lui avait donné la mission de développer ses activités de Nantes jusqu'au Sud-Ouest.

Un an plus tard c'est en Bretagne que Reynal Roussel a porté la voix du groupe Actual, et y développer le réseau d'agences. "Derrière son grand professionnalisme et sa parfaite connaissance du secteur, Reynald était également un grand humaniste, empreint de valeurs simples et solidement enracinées (...) Actual perd aujourd’hui _un véritable compagnon_, qui depuis 18 ans, a contribué à chaque étape de sa vie professionnelle à faire grandir le groupe" explique le communiqué.

Samuel Tual et l’ensemble des collaborateurs d'Actual adressent leurs plus sincères condoléances à sa femme ainsi qu’à ses enfants.