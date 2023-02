Le groupe Bonne Compagnie recrute des saisonniers à Montpellier et La Grande-Motte

Le recrutement des saisonniers pour l'été est lancé dans l'Hérault. Une session d'embauche était organisée ce samedi dans les locaux de La Dune Club à la Grande-Motte. Environ 350 postes sont à pourvoir dans les bars, restaurants et boites de nuit du groupe Bonne Compagnie. Notamment à la Grande-Motte dans la boite de nuit La Dune Club ou à la paillotte L'Effet Mer. Ou bien aux halles du Lez à Montpellier au Muchacha et au Picky Joe.

Rendre le secteur de la restauration attractif

Depuis la crise covid, les CV affluent beaucoup moins surtout pour les postes en restauration remarque Marie Gilant. La responsable recrutement et ressources humaines du groupe Bonne Compagnie tente donc de rendre le secteur plus attractif : "On essaye de mettre des choses en place au niveau des horaires et des plannings. Comme éviter les coupures quand c'est possible. Dans nos deux restaurants au marché du Lez, on a une brigade le matin et une brigade le soir. On essaye aussi de respecter les 39 heures de travail par semaine. Pour ça, on mis en place des systèmes de badges. Toutes les heures supplémentaires sont rémunérées au récupérées."

Marie Gilant assure essayer "de montrer que dans le milieu de la restauration, on peut faire évoluer les choses parce que ce sont quand même des beaux métiers et on voudrait que les gens y reviennent." Reste encore à travailler sur l'aspect du logement et de la mobilité, des freins à la venue de saisonniers. En attendant, un nouveau rendez-vous de recrutement est prévu au salon du TAF à Montpellier les 15 et 16 mars prochains. Ainsi que le 25 mars au Salon de l'emploi Saisonnier à La Grande Motte.