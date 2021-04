Le groupe de Patrice Garande encore incertain avant le déplacement à Saumur en 8e de finale de Coupe de France

"Les trois joueurs vont bien. C'était compliqué pour l'un d'entre eux mais il va mieux." Pas de noms mais l'entraîneur Patrice Garande donne des nouvelles rassurantes avant le déplacement du Téfécé pour son 8e de finale de Coupe de France à Saumur ce mercredi soir. Lundi, le club a fait état de trois cas positifs. Ce mardi en conférence de presse, le coach n'a pas évoqué d'autres cas mais il sait que le groupe peut changer à tout moment avant d'embarquer pour Saumur.

"J'avais mon équipe pour demain en tête. Aujourd'hui, je ne l'ai plus"

Patrice Garande doit composer son groupe en fonction de l'évolution sanitaire. Il est toujours incertain à cause des trois cas positifs : "On ne sait pas encore si demain on va se retrouver avec un ou deux nouveaux cas sous le coude. On respecte strictement le protocole sanitaire mais je dois faire avec. Les joueurs touchés s'entraînent à part" affirme le coach toulousain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"La Coupe de France ? Toujours pas un objectif mais un bol d'air frais"

À la veille de son 8e de finale de Coupe de France face au petit poucet de la compétition, Patrice Garande sait que la compétition contribue à l'équilibre de son groupe car les remplaçants peuvent s'exprimer : "Elle nous fait du bien cette coupe, si on fait quart de finale et montée en Ligue 1, ce sera une belle saison. Le seul problème, c'est le calendrier. Si on passe, ça va se bousculer et on risque de jouer tous les trois jours. C'est ce qui m'embête un peu. Qu'importe on va jouer le coup à fond !".

Saumur-Toulouse FC, c'est un match à suivre en direct sur France Bleu Occitanie dès 18h15 ce mercredi dans l'avant-match et en intégralité et en direct à partir de 18h45.