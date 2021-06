Le groupe IAM aux Rendez-vous soniques de Saint-Lô

Je danse le Mia, Petit frère ou encore Demain c'est loin... Pionnier et groupe mythique du rap français des années 90, les Marseillais d'IAM se produiront sur la scène du Parc des expositions de Saint-Lô le 12 novembre 2021, à 20h30, dans le cadre de la 12e édition des Rendez-vous soniques (9-14 novembre). Le festival saint-lois est donc l'une des étapes de leur Warrior Tour, une série de concerts pour présenter leur nouvel album Yasuke. "IAM est intemporel et _dépasse les clivages entre générations_, c’est tout un pan de l’histoire du rap d’ici, et la bande son d’une bonne partie de nos vies", explique les organisateurs.

Nul doute qu’IAM saura enflammer l’automne normand !

La billetterie est ouverte. Comptez 27 euros pour les abonnés, 32 euros pour les places en prévente et 37 euros pour une place en plein tarif.

Les têtes d'affiche déjà annoncées au Parc des expositions

9 novembre, 20 heures : Clara Luciani

10 novembre, 20h30 : Benjamin Biolay

11 novembre, 18 heures : Ben Mazué

11 novembre, 21 heures : Feu! Chatterton

13 novembre, 20h30 : Woodkid (les billets 2020 restent valables pour ce dernier)

Deux autres concerts se dérouleront au théâtre Roger-Ferdinand de Saint-Lô :