Le groupe Facebook Visièresolidaire 53 fabrique des protections pour les soignants grâce à des imprimantes 3D

Une imprimante 3D peut sauver des vies, en tous cas protéger du coronavirus. Un groupe a été créé il y a quelques jours sur Facebook, "visieresolidaire - Mayenne (53)". Des Mayennais fabriquent et donnent, grâce à des imprimantes 3D, des visières aux soignants.

Le groupe Facebook Visièresolidaire en Mayenne fabrique des protections grâce à des imprimantes 3D. © Radio France - Visièresolidaire

Des visières qui peuvent être nettoyées et réutilisées

C'est une chaîne de bénévoles qui a vu le jour partout en France, pour fabriquer en impression 3D des visières de protection. Elles sont destinées aux personnels soignants, à l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social qui luttent contre le coronavirus, mais également aux salariés qui continuent d'aller travailler pour nous permettre de pouvoir continuer à vivre.

Ces visières de protection répondent à des normes de sécurité et de fiabilité, élaborées avec des personnels soignants, assurent les bénévoles. Il est possible de les stériliser, pour pouvoir les réutiliser, et non pas les jeter.

Un groupe a été créé en Mayenne, à Château-Gontier-sur-Mayenne dans le sud du département. Mais pour fabriquer des visières en grande quantité, ils ont besoin de bras, d'imprimantes, et de plastique. Il leur faut :

des personnes (ou des entreprises) qui ont une (ou des) imprimantes 3D

des matières premières : filaments PLA 1,75 mm - feuilles plastique A4 200 microns - élastiques caoutchouc 120 mm x 10mm.

Si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez contacter le groupe à visieresolidaire53@gmail.com.