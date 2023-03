Le guide Gault et Millau récompense pour son si agréable accueil le Relais du Gué de Selle à Mézangers

Une récompense du prestigieux guide Gault et Millau pour le restaurant le Relais du Gué de Selle à Mézangers , dans les Coëvrons. Ici, on ne parle pas de ce qui se passe en cuisine, dans l'assiette mais à l'entrée, quand le client arrive.

L'établissement mayennais vient de recevoir le trophée du meilleur accueil 2023 pour les régions Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire. Un grand coup de hapeau à toute l'équipe et à sa directrice Aurélie Di Gennaro. Et voilà comment ça s'est passé quand l'inspecteur du Gault et Millau est venu au Relais du Gué de Selle en janvier : "il a observé la façon d'accueillir le client lambda. Il a vu comment on faisait avec des clients qu'on connait, de la région, et d'autres qu'on ne ne connait. Le sourire forcément, nous sommes le premier souvenir d'un client. Si on est mal accueilli, on peut passer un mauvais moment même si la cuisine est bonne".

Ce trophée est une grande première pour cette table réputée qui vise d'autres reconnaissances dans les années à venir, qui espère pourquoi pas taper dans l'oeil du Michelin, peut-être pas pour obtenir une étoile, plutôt un "Bib Gourmand", une des catégories du célèbre guide rouge, qui récompense un repas soigné à un prix abordable, ce serait déjà pas si mal poursuit Aurélie Di Gennaro : "on est une grosse structure, on n'est pas forcément dans les critères du Michelin pour une étoile. Mais j'aimerais bien qu'un Bib Gourmand arrive chez nous et aussi dans d'autres restaurants mayennais qui le méritent, il y a beaucoup de chefs qui se donnent, qui travaillent les produits locaux". Le seul restaurant étoilé par le guide Michelin dans notre département est l'Eveil des Sens à Mayenne.