Limousin, France

Les "Bibs gourmands" sont des distinctions gastronomiques, attribuées par le Guide Michelin, qui récompensent les bonnes tables proposant une formule entrée-plat-dessert qui ne dépasse pas les 32 euros.

En Limousin cette année, il y a une bonne nouvelle: elle vient de Corrèze, où le restaurant Le Turenne, à Beaulieu-sur-Dordogne, décroche un "Bib" pour la première fois. Une immense satisfaction pour le couple qui a repris l'établissement voilà deux ans: Pascal Steffan comme chef de cuisine, et Cécile Bayle comme co-gérante qui avoue sa surprise. "On ne s'y attendait pas" explique-t-elle à France Bleu Limousin, "c'est une surprise et aussi une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. On essaie de travailler avec des produits frais, de faire un bon rapport qualité-prix, donc nous sommes asssez contents" explique la co-gérante de l'établissement.

Heureusement que tous les restaurants qui ne sont pas dans le Michelin arrivent à travailler - Didier Palard, Chef du Cheverny, à Limoges.

Déception en revanche pour le Coq d'Or à Chénérailles, en Creuse. Il perd son "Bib" de même que trois établissement haut-viennois: Le Relais de Comodoliac à Saint-Junien, Chez Alphonse à Limoges, ou encore Le Cheverny également à Limoges, où le Chef Didier Palard n'est cependant pas très inquiet.

Didier Palard, Chef du Cheverny, à Limoges © Radio France - Alain Ginestet

"Bien sûr on est toujours un peu déçu de perdre une reconnaissance dans le Michelin, après on a travaillé trente ans sans y être, on continuera" explique-t-il à France Bleu Limousin, en reconnaissant que c'était un "petit plus", notamment en matière de visibilité. "Heureusement que tous les restaurants qui ne sont pas dans le Michelin arrivent à travailler" poursuit-il, avant de promettre qu'il va se remettre au travail avec ses équipes. "On a un an pour se battre, pour remettre la locomotive sur les rails, pour essayer de le récupérer l'année prochaine. Mais si on ne le récupère pas, ce n'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête", assure encore Didier Palard.