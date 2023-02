Bib Gourmand : le Guide MICHELIN récompense le restaurant l'IØDE à Saintes

Benjamin Girard et Justine Gallet ont ouvert L'Iode il y a un an et demi

Le Guide MICHELIN a dévoilé ce lundi la liste des nouveaux Bib Gourmand 2023. Parmi les 49 tables plébiscitées se trouve un restaurant charentais-maritime : L'IØde à Saintes. L'établissement saintais est le seul de nos deux départements à avoir reçu cette distinction. En Nouvelle-Aquitaine, ils ne sont que quatre restaurants. "Le Bib Gourmand est l'équivalent de la petite soeur de l'étoile MICHELIN", explique Benjamin Girard, chef de l'IØde . Benjamin et sa femme, Justine Gallet ont ouvert leur restaurant il n'y a qu'un an et demi. "Nous sommes très fiers de ce qu'on a accompli en si peu de temps", reprend Benjamin Girard.

Le restaurant l'IØDE tourne autour du monde aquatique © Radio France - Joséphine Ortuno

La recette du succès

Ce n'est pas la première fois que Benjamin Girard se retrouve derrière les fourneaux. "J'ai fait mes armes sur l'île d'Oléron, j'ai enchaîné cinq saisons sur mon île natale. Après j'ai voulu mettre "à la gastronomie", donc à Bordeaux dans le restaurant de Philippe Etchebest.", raconte le chef de L'IØde. "Chez lui, j'ai appris l'importance du local, je fais tout avec des légumes de saison, ça me permet de changer la carte fréquemment", poursuit Benjamin Girard.

Maintenant, le plus compliqué, ça va être la régularité : "on va évidemment essayer de rester au même niveau, on est montés très haut mais il faut savoir faire ça dans le temps, sur la durée", avoue Justine Gallet, cheffe de rang du restaurant.

Œuf parfait, chorizo quinoa, marrons / truffe - Benjamin Girard

Le Bib Gourmand

"C'est un peu la petite sœur de l'étoile MICHELIN", ironise Benjamin Girard. Pour recevoir cette distinction, les restaurants doivent avant tout proposer un menu entrée-plat-dessert à 35 euros. Les restaurants récompensés sont connus pour leur excellent rapport qualité-prix. "Cette distinction va nous permettre de nous faire connaître, ce n'est pas l'Etoile mais c'est déjà énorme pour un restaurant ouvert depuis un an et demi", conclut Benjamin Girard.