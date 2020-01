"Le Guide Michelin reste l'alpha et l'oméga de la profession" pour Olivier Marie journaliste culinaire breton

Le Guide Michelin dévoile ce lundi à 16h30 son palmarès 2020. Avant de connaître les gagnants et les perdants de cette année, interview d'Olivier Marie journaliste culinaire breton.

C'est ce lundi après-midi que le Guide Michelin dévoile son palmarès 2020. Aujourd'hui la Bretagne compte 35 restaurants étoilés, mais aucun avec trois étoiles et peu avec deux étoiles.

Pour autant, "la Bretagne est une belle région gastronomique" selon Olivier Marie, journaliste culinaire breton, "même si elle mériterait plus de 2 étoilés".

Pour Olivier Marie, "la Bretagne a une particularité en terme gastronomique, c'est qu'on y mange des mets d'exception avec des prix encore contenus par rapport à d'autres régions".

L'importance toujours du Guide Michelin

Avant la publication du palmarès 2020, Olivier Marie rappelle qu'une étoile "cela change beaucoup pour un restaurant et son chef, cela apporte 25 à 30% de chiffre d'affaires en plus, encore plus en centre Bretagne qu'à Rennes.

Pour le journaliste culinaire breton, "le Guide Michelin reste l'alpha et l'oméga de la profession. Aujourd'hui quand vous invitez quelqu'un au restaurant, vous dites qu'il a une étoile au Guide Michelin et non pas qu'il est noté 14 sur 20 au Gault&Millau".

Le Guide Michelin, c'est le guide de référence - Olivier Marie, journaliste culinaire breton

"Il y a des établissements qui s'en moquent d'avoir une étoile" poursuit Olivier Marie, mais "ceux qui disent que le Michelin est mort, je n'y crois pas un instant".