Le guide Vert Michelin décerne deux étoiles au château et aux jardins de Losse en Dordogne

C'est une belle récompense pour le Château de Losse à Thonac en Dordogne. Le Guide Vert Michelin, référence en matière de guide touristique, vient d'accorder deux étoiles au château mais également à son mobilier et à ses jardins. Une distinction qui récompense "l’effort entrepris depuis des décennies pour magnifier l’harmonie du site et de l’ensemble de la présentation de qualité proposée au public" se félicite l'équipe du château dans un communiqué.

Pour le château de Losse, "cette pluie d'étoile vient couronner la beauté retrouvée des lieux: l’architecture du château restauré, le mobilier et les tapisseries remis en état et disposés selon l’inventaire de l’époque, et enfin les jardins recréés en « mariage heureux entre le végétal et la pierre du 16e et 21e siècles » qui font désormais partie du cercle très restreint des jardins doublement étoilés du Périgord".