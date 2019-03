Le Ham : les candidates de Miss Ronde se préparent pour l'élection nationale

Le Ham, France

Bien loin des standards de beauté des Miss France, ce samedi, c'est l'élection de Miss Ronde. Pour participer, il faut faire 6 kilos de plus que sa taille : par exemple au moins 72 kilos pour 1m66. Des mensurations qui sont parfois sources d'injures, alors pour beaucoup des 8 candidates, décrocher l'écharpe de Miss Ronde est un acte militant. "C'est vraiment une revanche sur la vie et un combat contre la grossophobie. Je veux dire aux femmes qu'elles sont belles, avec ou sans rondeurs. ", martèle Chloé, Miss Ronde Réunion. Tout sourire, elle a fait 11 heures d'avion et 3 heures de train pour participer à l'élection.

Dans ma famille, on me disait tout le temps que j'étais grosse. Alors je me suis inscrite à Miss Ronde pour les rendre fiers - Eloïse

Le concours a changé la vie d'Eloïse, coach de l'équipe et ancienne dauphine de Miss Ronde France : " à travers des shootings photos, à travers les défilés, on apprend à se connaître, à se regarder dans la glace et à s'aimer. Dans ma famille on me disait tout le temps que j'étais grosse et je me suis inscrite à Miss Ronde pour qu'il soient fiers de moi", explique cette commerciale. "Maintenant je m'habille avec des couleurs, près du corps bref, comme je veux, alors qu'avant je ne portait que du noir. J'ai aussi appris à m'exprimer, _ça m'a aidé dans mon métier où je dois parfois parler devant 200 personnes_."

Qui succédera à la normande Anaïs Auvray ? Réponse ce samedi à 19h à la salle des fête du Ham !

Tarif : gratuits pour les moins de 5 ans, 18 euros pour les enfants, 23 euros pour les adultes