Le hamburger se vend davantage que le jambon-beurre aujourd'hui en France. Son image a évolué et il s'invite désormais dans la majorité des restaurants de Dordogne.

Périgueux, France

C'est désormais le plat le plus acheté en France. Le hamburger a détrôné le célèbre jambon-beurre avec près d'1,5 milliard de ventes en 2017. En Dordogne, comme ailleurs, il séduit de plus en plus d'estomacs.

Au menu des restaurants périgourdins

Si le hamburger connait un tel succès aujourd'hui, c'est qu'il a changé son image. Les restaurants vendent 7 burgers sur 10 désormais. Jérémie, l'un des rares défenseurs du jambon-beurre est dépité : "Aller au restaurant pour prendre un burger, c'est comme aller au McDo pour manger une salade, ça ne sert à rien".

Derrière lui, à la terrasse d'un bistrot de Périgueux, Dimitri n'est pas du même avis : "C'est de plus en plus élaboré, on commence à franciser le burger américain".

Le burger est d'ailleurs devenu un véritable produit d'appel pour les restaurants qui le décline à l'envi. Au Watson Pub de Périgueux, la carte affiche une large palette d'hamburgers et le patron, Bruno Hervouet met en avant la qualité des produits : "Tout est fait maison avec des produits locaux et un boulanger qui fabrique le pain".

C'est l'un des plats qu'il vend le plus dans son établissement parce qu'il s'adresse à tout le monde. "Des clients plus âgés désormais prennent des burgers, constate-t-il. Il y a même le curé de la cathédrale Saint-Front qui vient souvent manger son burger."

Comme au Watson Pub, un peu plus de 8 restaurants sur 10 proposent un burger sur leur carte aujourd'hui en France. Mais certaines enseignes indépendantes, comme Wiki burger à Périgueux, ont fait du burger de qualité une marque de fabrique en ne proposant que des produits frais, bio et locaux. Son chiffre d'affaire est en hausse depuis son ouverture il y a trois ans.