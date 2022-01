Le hameau des Valayans à Pernes les Fontaines a retrouvé sa boulangerie

Cyrille Pouzet et Coralie Chevalier ( à droite ) en compagnie d'une vendeuse et de leur apprentie pâtisserie

Le nouveau boulanger et sa compagne venus de Lyon se sont installés en Vaucluse en février dernier avec la reprise de la boulangerie du Couchadou à Pernes même. Ils l’ont depuis rebaptisée ‘’Pain’O’’. Or l’opportunité de reprendre celle du hameau des Valayans les a finalement tenté explique Coralie Chevalier : « Nous n’étions pas dans l’optique d’acheter aussi vite puisque nous venions d’ouvrir le première mais l’occasion s’est présentée et on était dans la même philosophie du fait tout maison par les anciens propriétaires. »

La boulangerie va étoffer son offre en particulier en pâtisserie

Rouverte le 7 janvier, la boulangerie des Valayans est en pleine évulsion explique Cyrille Pouzet , le boulanger-pâtissier : « On a ramené du matériel, on va faire réparer le four à bois pour pouvoir y refaire du pain. On va faire aussi de la pâtisserie un peu plus élaborée. Quant à la baguette on travaille en label rouge pour la baguette blanche et en CRC c’est-à-dire en agriculture raisonnée. Tous les pains sont au levain , il y a du levain liquide pour la tradition et le reste c’est que du levain dur pour tous les autres pains. »

Les nouveaux gérants ont bien sûr réembauché les deux employées pour la vente. Une apprentie pâtisserie a été recrutée ainsi qu'une personne en semaine pour préparer le snacking salé et une troisième vendeuse est recherchée. Avis aux candidates.