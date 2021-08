Le handisport dans l'Yonne : 9 clubs et 500 licenciés

Alors que les jeux paralympiques viennent de débuter à Tokyo, on fait le point sur la pratique du handisport dans l'Yonne. Notre département compte 9 clubs et 500 licenciés.

Le handisport dans l'Yonne concerne 500 licenciés, atteints d'handicap physique ou sensoriel. Il existe neuf clubs dans le département, qui proposent une grande variété de sports.

La Sentinelle de Brienon : un club modèle

En tir à l'arc, la Sentinelle de Brienon-Sur-Armançon fait figure de pôle d'excellence dans l'Yonne. Le club peut s'enorgueillir d'une médaille d'argent aux jeux paralympiques de Pékin en 2008, grâce à Fabrice Meunier, et de nombreuses sélections. Malgré ces bons résultats, François Degrange, le président du club, estime qu'il reste encore pas mal d'obstacles à franchir pour démocratiser réellement le handisport : "le premier problème du handisport, c'est que les structures dédiées à ce public n'arrivent pas forcément à les toucher. En handisport, contrairement au sport adapté, ce sont des individuels qui sont chez eux et qu'on n'a pas forcément dans les registres. Le deuxième problème, c'est que les structures ne sont pas forcément accessibles aux personnes en situation de handicap. Tous ceux qui ne sont pas autonomes n'ont donc pas accès à ce type de pratique. Ça, c'est un gros problème depuis de nombreuses années. En zone rurale en particulier, il faudrait pouvoir organiser un ramassage et les amener sur le lieu de pratique."

Déficit de visibilité

Il y a aussi le handibasket à Auxerre, le tennis club de Saint-Clément, le Handball Club Auxerrois, ou encore l'association sportive et culturelle du Pays d'Othe qui regroupe une quarantaine de sports. Deux autres clubs doivent aussi voir le jour dans le département : en cyclisme et en tennis de table.

Malgré tout, le handisport souffre toujours d'un déficit médiatique : le comité départemental handisport veut d'ailleurs améliorer la communication avec les centres spécialisés pour davantage faire connaitre ses structures et inciter les personnes handicapées à pratiquer une activité sportive.