Le Haras national du Pin nouveau monument préféré des français?

Le Haras national du Pin succèdera t-il à la gare maritime de Cherbourg et au sous-marin le Redoutable ? Le Versailles du Cheval est l'un des 14 sites en compétition pour devenir le monument préféré des français. Le public choisira ce mercredi soir dans l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. La compétition est rude mais le Haras national du Pin est évidemment le plus remarquable de tous !

Le choix du Roi !

Le Haras du Pin est née de la volonté du Roi Soleil! Louis XIV qui s'approprie les terres ornaises d'un de ses conseillers pour y construire en 1715 des écuries destinées à produire des chevaux pour la guerre. La Normandie déjà réputée pour la qualité de ses verts pâturages voit naitre un domaine de 11 000 ha ( dont 300 ha de forêt) dont les plans dessinés par Mansard seront exécutés par son élève Robert de Cotte. Les écuries sont d'ailleurs la priorité, elles seront les premières construites et abriteront les premiers chevaux dès 1717 ( il y en aura ensuite jusqu'à plus de 200). Une construction terminée en 1730 et qui s'enchainera avec celle de la demeure. Autour de sa majestueuse cour d'honneur, les écuries se déploient en fer à cheval.

Le Haras du Pin est installé au cœur d'un domaine de 11 000 hectares dont 300 ha de forêt © Radio France - Marie Martirossian

L'agencement du Haras du Pin lui vaut d'ailleurs ce surnom de Versailles du Cheval. Sa grille d'entrée surplombée d'une tête de cheval, son allée centrale Louis XIV qui se jette dans la forêt ne sont pas sans rappeler la symétrie du Château de Versailles.

L'histoire du Haras bousculée par les deux guerres mondiales

Après la révolution, le Haras du Pin devient impérial sous la houlette de Napoléon, national après la chute de l'Empire. Son histoire une nouvelle fois chamboulée par la première et la seconde guerre mondiale : avec l'arrivée des premiers blindés, les besoins en chevaux s'effondrent.

2023 : le retour des compétitions internationales

A partir des années 60 le Haras diversifie son activité vers l'équitation de loisirs et la compétition. De nombreux spectacles y sont aujourd'hui proposés au public, toute l'année. Depuis trois ans son développement s'accélère encore avec un "Grand Projet" tourné autour de 4 volets : filière, formation, tourisme et sport. La priorité étant donné à la création du pôle équestre international qui touche aujourd'hui à sa fin. Et le travail paie avec le retour des compétitions internationales au Haras national du Pin : les championnats d'Europe du grand complet fin août et à partir du 27 septembre le mondial d'attelage. Le Versailles du Cheval qui joue définitivement dans la cour des grands en étant également centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.