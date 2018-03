73700 Bourg-Saint-Maurice, France

"Le harcèlement à l'école doit être un sujet permanent" c'est ce qu'a déclaré lundi Jean Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale en déplacement dans une école à Dijon, avec Brigitte Macron. "C'est un phénomène de grande ampleur, surtout avec le cyber harcèlement" précise le ministre.

"j'ai été harcelée pendant un an, on me traitait de girafe" Copier

Le travail de l'association Les Parents de Bourg-Saint-Maurice, crée après le suicide Mattéo

L’association Les Parents, aide aux victimes de harcèlement, cyber harcèlement et violences en milieu scolaires a été créé à Bourg Saint Maurice, en 2013 après le suicide du jeune Mattéo, qui s'est tué après avoir été victime de harcèlement au collègue. Un des leitmotivs de l'association c'est : briser le silence, faire la différence, réagir. Il faut parler en effet, savoir aussi s’entourer de personnes capables de nous aider. Il faut aussi réagir, c’est-à-dire ne pas se laisser faire. L’association intervient maintenant dans les établissements scolaires, partout en France.

Un autre de ces combats aujourd'hui c'est que la ligne d'écoute nationale : le 3020 soit plus adaptée aux petites victimes, avec des horaires le soir, voire la nuit. Par exemple, Mattéo, 13 ans, qui a été retrouvé pendu dans sa chambre à Bourg Saint Maurice, se confiait lui aux radios en plein milieu de la nuit. L'association lui avait rendu hommage à travers un clip, elle en crée depuis un par an, pour aider toutes les victimes de harcèlement.

"les mots blessent, les mots restent" Copier

Historique de l'association

En février 2013 : décès du jeune Matteo Bruno à Bourg-Saint-Maurice, scolarisé au collège Saint-Exupéry et victime de harcèlement/cyber-harcèlement

En février 2013 : création d'un clip en hommage et création de l'association LES PARENTS

En août 2014 : loi du 4 août 2014 promulgué pour punir le harcèlement et le cyber-harcèlement

En 2015-2016 : création du 3020 et lancement d'une campagne contre le harcèlement #NAH pour NON AU HARCÈLEMENT

En 2015-2016 : création par l'association LES PARENTS du collectif national #YAH pour YOU ARE HEROES et compléter le dispositif NAH

En janvier 2016 : nous sommes reçus par le ministère de l'éducation nationale pour consultation

En juin 2016 : marche contre les violences scolaires organisée par l'association Les Parents devant le ministère de l'Education Nationale

En janvier 2017 : Lancement du jeu de cartes VALEURS EN MAIN créé par Willy PIERRE pour les établissements scolaires notamment

Plus d'informations

Le site internet YOU ARE HEROES, collectif national de lutte contre le harcèlement dont l'association LES PARENTS est à l'origine.

Le lien internet de l'Etat pour signaler un cas de harcèlement ou cyber-harcèlement