Le harcèlement scolaire est une "priorité" du gouvernement, assure Élisabeth Borne

"Je pense que le harcèlement est un fléau qui concerne beaucoup d'élèves", a déclaré ce mercredi midi sur France Bleu la Première ministre Élisabeth Borne . "Avec les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement dans la cour de récréation, ça peut être 24h/24, sept jours sur sept."

"Je souhaite que ce soit une priorité, et qu'on se mobilise tous pour ne plus laisser passer des situations dramatiques comme celles qu'on a pu vivre ces derniers mois, où des enfants peuvent aller jusqu'au suicide face à ce harcèlement dont ils sont victimes", a-t-elle ajouté, faisant référence à Lindsay, adolescente de 13 ans qui s'est suicidée au mois de mai dernier dans le Pas-de-Calais , victime de harcèlement scolaire. Début janvier, Lucas, 13 ans également, s'était suicidé dans les Vosges , à cause du harcèlement et de l'homophobie dont il était la cible.

Réponses pénales et éloignement des harceleurs

"On va généraliser à partir de la rentrée les dispositifs pHARe", le plan de prévention du harcèlement à destination des écoles, des collèges et des lycées, a-t-elle développé. "Les équipes seront présentes dans les établissements pour permettre aux jeunes qui sont victimes de harcèlement d'être mieux accompagnés. Il faut aussi qu'il puisse y avoir une action forte des plateformes, qui peuvent être le support de ce harcèlement. Et ce sont aussi des réponses pénales, des sanctions, quand on a des élèves qui sont eux-mêmes harceleurs. Il y a aussi une responsabilité des parents de regarder comment les enfants utilisent leur smartphone."

"C'est une mobilisation générale, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on ait un plan interministériel qu'on présentera d'ici la fin du mois, pour qu'on puisse marquer un coup d'arrêt à ce harcèlement dont trop de jeunes sont victimes aujourd'hui", a-t-elle poursuivi. "Ça choque beaucoup les parents qu'on soit amené à déplacer l'élève harcelé. Des décrets ont été publiés ces derniers jours pour permettre de déplacer non pas l'élève harcelé, mais le harceleur ", a-t-elle conclu sur le sujet, assurant que l'éloignement sera en place pour cette rentrée 2023-2024.