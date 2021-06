Le Haut-Rhin placé en vigilance orange aux orages

Le département du Haut-Rhin placé en vigilance orange par Météo France. Des orages qui peuvent être violents sont attendus à partir de la fin d'après-midi et en début de soirée. L'épisode devrait commencer en fin d'après midi et se terminer en fin de soirée. Des pluies intenses, de la grêle et du vent sont possibles.

Au total, Météo France a placé 19 départements en alerte. Cela va de la Corrèze à la Creuse, en passant par l'Allier, le Territoire de Belfort ou encore la Haute-Saône, le Rhône et l'Ain.