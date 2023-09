Le Havre : "sans le city stade on galère" les jeunes du Bois de Bléville veulent le retour du terrain

Au Bois de Bléville, dans ce quartier nord de la ville du Havre, l'incompréhension règne toujours après que les services de la mairie ont décidé de démonter le city stade en mai dernier. Il était en mauvais état mais les habitants et plus particulièrement les jeunes sont préoccupés et inquiets car ils ne savent toujours pas ce que le site va devenir.

Le terrain est vide depuis plusieurs mois. "Pourquoi ils l'ont enlevé ?" se demande Djibril, 8 ans. "Depuis qu'ils l'ont démonté, on ne fait plus rien, on galère. On traine dans le quartier", raconte de son côté Prince, 13 ans. "On n'a plus rien d'autre. On galère, y'a rien à faire, ils ont tout enlevé, c'est tout", ajoute cet adolescent au micro de France Bleu Normandie.

"Un lieu de cohésion et de partage en moins"

"Sans le city on s'ennuie. C'est un endroit où tout le monde se retrouve, les footeux jouent au foot, les autres se retrouvent autour pour parler, pour rigoler. C'est un endroit central", explique Aly Soumaré, président de l'association Jeunesse Bois de Bléville.

Il partage son inquiétude pour occuper les jeunes de son quartier. "On n'a plus d'espace de jeu pour les jeunes à partir de 10 ans. Le city stade c'est ce qui a achevé la qualité de vie ici dans le quartier. Les jeunes errent dans le quartier et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en bas des immeubles, un peu partout (...) un jeune au Bois de Bléville l'été qui ne part en vacances et qui n'est pas en centre de loisirs, il fait quoi ? Si les jeunes n'ont plus d'endroits pour s'amuser, ils font quoi à la place ?" s'interroge Aly Soumaré.

De son côté Nahim Zaouiche explique que cette problématique est apparue lorsqu'il a organisé son opération de nettoyage des rues du quartier. "Les jeunes ne parlaient que de cela. Ils interpellaient les agents de la mairie", décrit-il. "C'était un endroit de cohésion et de partage que l'on a enlevé à ce quartier alors qu'il n'y avait pas grand chose. C'est achever un peu plus une jeunesse qui essaie de se redynamiser. Maintenant la question c'est : qu'est ce qui va être entrepris sur le terrain", conclut Nahim Zaouiche.

Une aire de jeux pour les 3-6 ans à la place du city ?

De son côté, la mairie explique que des concertations ont lieu avec les habitants du quartier sur l'avenir de ce terrain. Elle n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat aux questions de France Bleu Normandie. Mais dans un communiqué, la ville du Havre explique "*qu'**un terrain en herbe à proximité a été remis en état afin de permettre la pratique du football. Des *filets seront prochainement installés dans les buts".

Des échanges avec les habitants ont lieu pour imaginer un futur aménagement de l’espace. Parmi les pistes, la Ville étudie notamment la possibilité de créer une aire de jeux pour les 3-6 ans afin de répondre à la demande des habitants du quartier. Tout cela sera développé et concerté lors d’une prochaine réunion d’échange qui doit avoir lieu d’ici la mi-septembre", conclut la ville*.*