Le Havre : un été morose et un bilan mitigé pour les restaurants de plage

Il suffit de faire quelques pas sur le bord de mer ce lundi pour constater que les terrasses des restaurants de plage au Havre ne sont pas pleines. "Les températures ont baissé, il fait bon mais ce n'est pas encore ça. Et puis beaucoup ont repris le chemin du travail", explique Michel, un touriste venu de Beaune (Côte-d'Or). Et pourtant même si le temps est propice à s'installer en terrasse, il n'a pas joué en la faveur des restaurateurs cet été.

"50% de chiffre d'affaires en moins"

Certains restaurateurs font grise mine. "Je n'ai jamais vu ça en 30 ans. Nous on s'en sort plutôt bien parce qu'on est un restaurant familial. Il y a eu des hauts et des bas. La météo au mois de juillet a été catastrophique", explique Kévin, le gérant de Pattaya, un restaurant thaï.

Les restaurants de plage du Havre fermeront le 24 septembre prochain. © Radio France - Bradley De Souza

De son côté, Yliès serveur dans un autre restaurant explique que son établissement a fait "50% de chiffre d'affaires en moins en juillet comparé à l'année dernière". "Le mois d'août, le mois de juillet ont été terribles", explique le serveur. Au Grand Bleu, le son de cloche est le même. "On n'a jamais vu ça. L'année dernière, ils pouvaient faire 250/300 couverts quand il faisait beau. Là, on fait 4,5 couverts", témoigne Chen.

Pourtant, les touristes étaient présents au Havre à en croire Elsa. Elle est réceptionniste dans un hôtel près de la mer. "On a accueilli des Scandinaves, des Italiens, des touristes venus du Nord", décrit-elle. "On a 29 chambres et 4 studios dont un duplex. Depuis juin on était complet. Les touristes ont apprécié le cadre mais c'est vrai que quand il pleut au Havre, il n'y a pas grand chose à faire", sourit cette réceptionniste.

Les professionnels du tourisme espèrent pouvoir sauver cet été avec l'arrière saison qui se profile.