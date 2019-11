A la Toussaint, +189% de réservations Airbnb au Havre

Le Havre, France

Le Havre, une destination tendance pour se ressourcer cet automne. D'après la plate-forme de location saisonnière Airbnb, pour ces vacances de la Toussaint, il y aurait une hausse significative des réservations sur une dizaine de villes en France. La première étant Le Havre : + 189% pendant ces 15 jours (n°2 Boulogne sur mer +108%, n°3 Carcassonne +106%). Des réservations certainement boostées par le village de la Transat la semaine dernière. Alors est-ce une tendance de fond ?

Un complément de revenus

ECOUTEZ Le reportage quartier Sanvic d'Amélie Bonté Copier

Au premier étage d'une jolie maison aux volets bleues du quartier résidentiel de Sanvic, Olivier accueille depuis 4 ans des voyageurs.

J'aime parler des langues étrangères, j'aime accueillir les gens, les aider, les conseiller"

La maison d'Olivier est située au calme quartier Sanvic, avec un petit jardin exposé sud © Radio France - Amélie Bonté

Tout le premier été a été complet du premier au dernier jour"

Pour Olivier, la location de sa chambre d'amis est un complément financier, environ 500 à 600€ / mois en ce moment. Pour ces vacances de la Toussaint, sur 15 jours, une dizaine de réservés en partie grâce à la Transat Jacques Vabre. Un premier visiteur toute la semaine qui travaillait au contrôle des Imoca et la deuxième semaine des vacances, la maman d'une de ses voisines qui organise une fête familiale et ne peut pas la loger.

Pour Olivier, la location Airbnb c'est avant tout beaucoup de partage. Il aime particulièrement préparer le petit-déjeuner de ses visiteurs et discuter avec eux le matin, les orienter dans la ville et ce sont aussi de très belles rencontres... Il y a 4 ans, l'un de ses premiers visiteurs est devenu son compagnon!

Qu'en pense l'office de tourisme ?

Alors que des grandes villes comme Paris ou Bordeaux réglementent de plus en plus les locations Airbnb, au Havre la problématique n'est pas la même. En effet il n'y a pas de saturation d'offres de ce type et l'on trouve facilement des offres de locations traditionnelles. D'après l'office de tourisme Le Havre-Etretat, il y a environ 400 offres Airbnb sur la région havraise (recensement datant de 4 ans), la plate-forme évoquent plus de 900 annonces actuellement. Pour le directeur de l'office de tourisme, Benoît Remy, l'offre est complémentaire même si évidemment il s'agit tout de même d'une concurrence pour les hôteliers.

A la fin de cette année, pour la première fois la taxe de séjour payée par les visiteurs sera reversé par Airbnb à la collectivité Le Havre Seine Métropole et donc ensuite à l'office de tourisme.

On est très curieux de voir ce que va donner ce premier versement car sur d'autres destinations, le versement n'était pas en adéquation avec l'offre répertorié par la collectivité."