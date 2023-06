Le Havre : une étape de plus vers la création d'une véritable maison des femmes

L'unité de suivi des femmes vulnérables (USFV) qui a ouvert ses portes en octobre 2021 dans les locaux de l'hôpital Jacques Monod du Havre (Seine-Maritime) a a reçu le " Restart ". Cela lui permet d'intégrer un réseau pour obtenir de l'accompagnement et surtout des financements par du mécénat afin de développer ses projets.

L'objectif est d'ouvrir le plus rapidement possible une véritable maison des femmes sur le modèle des 12 qui existent déjà sur le territoire français, dont celle d'Elbeuf, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime).

Ce lieu unique permettra de recevoir les femmes victimes de violences ou les femmes en grande précarité et pouvoir les prendre en charge sur le plan médical mais aussi les accompagner sur les plans juridique, psychologique et social.

Salle d'attente du centre de santé sexuelle de l'hôpital Monod du Havre (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

A ce jour, l'unité de suivi qui se trouve dans les locaux du centre hospitalier Jacques Monod assure l'accueil trois jours par semaine mais le secrétariat téléphonique est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 pour prendre rendez-vous. Il est joignable au : 02 32 73 40 85 et par courriel : se-usfv@ch-havre.fr

En 2022, l'unité de suivi des femmes vulnérables a accompagné 117 femmes victimes de violences et plus de 90 femmes enceintes en situation de fragilité.

Mais à côté de cet accompagnement des femmes, il y a aussi un pan qui se développe : celui de la prévention. "Car il ne faut pas seulement guérir, il faut aussi prévenir" insiste Maryline Jaffré, sage-femme au centre hospitalier au sein de l'unité de suivi et en charge de l'éducation affective et sexuelle. Elle intervient auprès des jeunes dans les établissements scolaires. "La population est prête à entendre parler de ces questions de violences et d'éducation au consentement" assure la sage-femme. "Il est temps, il faut y aller !"

loading