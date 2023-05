Le HHC trouve ses clients à Clermont-Ferrand, mais les professionnels de la santé restent prudents

À Clermont-Ferrand, certaines boutiques de CBD commercialisent légalement le HHC ou Hexahydrocannabinol. D'autres ont décidé de ne pas en vendre. Présent depuis un an sur le marché français, le HHC trouve sa clientèle. Dans le magasin de Guillaume Ibanez, rue des petits gras en centre-ville, les clients peuvent venir en acheter. "Nous en proposons depuis un moment mais puisque les médias en parlent c'est vrai que ces dernières semaines, les gens ont poussé la porte de ma boutique pour savoir si j'en vendais", explique ce spécialiste du CBD.

Le HHC, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une substance synthétique. Elle est fabriquée en laboratoire pour produire des effets similaires au THC présents dans le cannabis. Si le THC est illégal à la vente et la consommation, le HHC lui ne l'est pas. Mais pour certains membres de l'Union des professionnels du CBD, consommer du HHC n'est pas sans risque.

Maxime Chambon est le gérant d'une autre enseigne de CBD clermontoise, rue Georges Clémenceau. Il refuse de vendre cette substance dans sa boutique. "Ce serait aller contre mon éthique", souligne le professionnel du CBD. "Je vends des produits dont je connais la provenance, ils sont traçables. Ce n'est pas le cas du HHC où tout le monde y va de 'sa potion magique'. Et puis, je vends des produits bien-être, le HHC c'est plutôt pour 'la défonce'", insiste-t-il. Il raconte aussi qu'il accompagne des clients dépendants au cannabis dans leur sevrage, alors leur faire consommer une substance considérée comme addictive serait un non-sens pour lui.

Des dangers potentiels

Les professionnels médicaux alertent justement sur un manque de recul et d'étude sur le HHC. Le docteur Nicolas Authier est le chef du service de pharmacologie médicale et du Centre de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand. Pour lui, cette molécule de synthèse a les mêmes effets désirables que ceux du THC mais aussi ceux indésirables. "Consommer du HHC expose à de potentiels problèmes cardio-vasculaires comme de la tachycardie, neurologiques avec des pertes de mémoires et des somnolences, cognitifs avec l'incapacité à effectuer des mouvements ou des activités", s'inquiète Nicolas Authier. Il ajoute également qu'il faut prévenir les consommateurs de CBD car dans les fleurs se cachent parfois du HHC pour augmenter les effets relaxants.