LE + INFO - Allez-vous aussi succomber à la mode Vintage?

Vous aimez les objets anciens? Vous allez adorer Auto Moto Rétro et Broc Vintage, deux salons qui se tiennent ce week-end à Dijon et Nuits-St-Georges. Dans les deux cas, les organisateurs font la part belle aux voitures et objets des années 50 et 60. Pourquoi cet engouement? C'est le thème du + INFO

Le mot Vintage est largement associé au sens rétro. Il tend à désigner tout objet ancien qui ne soit pas une imitation. Cela va du disque vinyle à la voiture en passant par le meuble. Le terme Vintage englobe tous les objets datant des années 1930 jusqu'aux années 1980.

Depuis quelques années, les amateurs de Vintage sont de plus en plus nombreux. Une époque semble l'emporter sur les autres : les années 60. "C'est peut-être parce que ces années restent une époque dorée, avec beaucoup d'insouciance, des couleurs vives," affirme Laurent Girault, un des organisateurs du salon Broc' Vintage qui se déroule le 1er et 2 avril à Nuits-St-Georges.

Christophe l'un des organisateurs de Broc' Vintage et Rockabilly entouré de pin-up -

Brocante, Vintage... et Rockabilly

Alors qui sont ces adeptes des années 60, des costumes flashy et de la musique rockabilly? "Un peu toutes les générations", reconnaît Laurent Girault. "On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu cette époque, ce n'est donc pas seulement une question de nostalgie," insiste l'organisateur du salon de Nuits-St-Georges. Après Mulhouse, le salon Broc Vintage pose ses valises en Côte-d'Or. Vingt-cinq exposants seront présents sous les halles de Nuits-St-Georges.

En marge du salon, un concert de Rockabilly aura lieu ce samedi soir.

A 7 heures 50 l'invité France Bleu Bourgogne est Laurent Girault, l'organisateur du salon Broc' Vintage