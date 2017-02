Le + INFO : ça change quoi une étoile au Guide Michelin ?

C'est la "bible" des gastronomes : le Guide Michelin dévoile ce 9 février le palmarès des meilleures tables. On sait que l'édition 2017 compte 616 étoilés dont 70 nouveaux. C'est 16 de plus qu'en 2016. Que réserve le célèbre guide rouge aux restaurants de Bourgogne ? éléments de réponse ci dessous.

En Bourgogne, avant le palmarès 2017, on compte 31 tables étoilées. Parmi elles, 1 trois étoiles, c'est la Lameloise à Chagny en Saône et Loire, 3 restaurants qui comptent 2 étoiles, dont 2 en Côte d'Or : il s'agit du Relais Bernard Loiseau à Saulieu et de l'Hostellerie du Chapeau Rouge à Dijon. Enfin toujours en Côte d'Or, on trouve aussi 13 tables avec 1 étoile.

L'an dernier, le célèbre guide rouge avait attribué 1 étoile à deux restaurants : le Carmin à Beaune et la Maison des Carriatides à Dijon. A l'inverse, il avait retiré une étoile au Près au Clerc à Dijon et au Relais Bernard Loiseau à Saulieu.

Jusqu'à 12 tests par an

Pour décerner une étoile, les inspecteurs se basent sur 5 critères : le choix des produits, la créativité, la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix et la régularité. Chaque année, une quarantaine d'inspecteurs sillonnent la France et l'Europe. Ils testent de façon anonyme les tables. Chaque inspecteur réalise 240 essais. Les établissements sélectionnés sont visités tous les 18 mois mais peuvent être aussi vu jusqu'à 12 fois dans l'année si nécessaire.

témoignez sur Facebook et Twitter Pour en parler les invités France Bleu Bourgogne sont David Zuddas, ancien chef étoilé et Dominique Loiseau, directrice du groupe Bernard Loiseau