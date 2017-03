Le + INFO - Campagne présidentielle : parle t-on assez de l'isolement des seniors ?

Un français sur 10 se sent exclu selon une enquête de la Fondation de France de 2014. Avec l'âge, la proportion des personnes isolées augmente. Qui peut aider les seniors à se sentir moins isolés ? La Carsat et le département de Côte-d'Or lancent un appel à projets. C'est le + INFO de ce mardi.

Un français sur quatre vit seule. Parmi toutes les générations, celle des 75 ans est la plus concernée. On estime que 27 % des seniors vivent seuls. La perte d'un être cher, l"éloignement familial ou encore le faible niveau de ressources peuvent être à l'origine de cet isolement. Pour lutter contre ce fléau, la Carsat (caisse d'assurance et de retraite de la santé au travail) de Bourgogne-Franche-Comté et le département de la Côte-d'Or ont décidé d'unir leurs efforts. Les deux institutions lancent un appel à projets pour financer des actions de terrain qui ont pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes âgées.

Du jardin pédagogique aux nouvelle technologies

Parmi les 52 projets financés en 2016 sur la Bourgogne et la Franche-Comté, on trouve un jardin pédagogique où sont organisés des rencontres intergénérationnelles, des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies ou encore l'organisation d'un séjour vacances. Pour 2017, les porteurs de projets peuvent être des associations, collectivités, établissements publics ou encore des entreprises. Nouveauté cette année : les projets peuvent toucher les personnes âgées dépendantes et les personnes âgées non dépendantes.

