LE + INFO - Changer de fournisseur d'énergie, ça vous tente ?

Dix ans après la libéralisation du marché de l'énergie, les Français peuvent changer d'opérateur. Mais alors est ce que c'est plus cher ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Et vous, êtes-vous tentés par le changement d'opérateur ? C'est le thème du + info.

Dix ans après l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, les fournisseurs historiques (EDF et Engie) se sont vus rejoints par de nombreux opérateurs alternatifs qui tentent de capter une nouvelle clientèle, notamment grâce à la concurrence des prix. En clair, depuis juillet 2007, tous les consommateurs d’électricité en France peuvent choisir de souscrire un tarif réglementé (auprès des fournisseurs historiques) ou une offre de marché (auprès des fournisseurs historiques et « alternatifs »).

Une démarche simplifiée et gratuite

Depuis 2007, les consommateurs peuvent donc comparer les différentes offres et changer de fournisseur si ils le souhaitent, même si un Français sur deux ne sait pas qu'il est possible de choisir son fournisseur de gaz ou d'électricité. D'ailleurs seulement 15 % des ménages ont quitté les fournisseurs historiques, qui proposent des tarifs réglementés, pour aller à la concurrence. Pour autant, changer d'opérateur est plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de résilier son contrat, et le nouveau fournisseur s'occupe de tout, tout ça sans frais si vous le faites avant la fin de votre abonnement.

À 7h50, notre invité est Pierre Guille, le président de l'UFC Que Choisir en Côte d'Or.