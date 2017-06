LE + INFO - Dijon, une ville attractive pour les touristes ?

Dijon, une ville plus attractive que Montpellier pour les touristes étrangers ? C'est le résultat d'une étude menée par Atout France, l'agence de développement touristique de France. La Cité des Ducs fait partie du Top 10 des villes qui en 2016 compte le plus de nuitées dans les hôtels.

En 2016, on a compté 400 000 nuitées dans les hôtels de Dijon pour les touristes étrangers. Ce résultat place la Cité des Ducs à la 9e place du classement devant des villes comme Montpellier. Quand on regarde la provenance des touristes étrangers qui ont séjourné dans les hôtels de Dijon, 101 711 viennent d'Asie dont 79 755 de Chine. Suivent dans l'ordre le Royaume-Uni (63 704), la Belgique (62 709) et les Pays Bas (46 323). Si on ajoute les touristes français, en 2016, ce sont 2 millions et demi de touristes qui ont visité la capitale de Bourgogne.

Le musée des Beaux Arts site le plus visité

Quand on regarde où vont les touristes à Dijon, le Musée des Beaux Arts reste la destination la plus prisée avec 210 000 visiteurs devant le Musée d'histoire naturelle avec 100 000 visiteurs. Le classement de Dijon depuis juillet 2016 en zone touristique internationale n'est sans doute pas étranger aux bons chiffres de fréquentation touristique de la Cité des Ducs.

