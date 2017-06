LE + INFO - Est-ce que c'est difficile de se loger lorsque l'on est étudiant à Dijon ?

Face aux résidences universitaires de plus en plus saturées et aux locations étudiantes dont les loyers augmentent, les étudiants se tournent vers la location chez les particuliers. Est-ce que c'est difficile de se loger à Dijon, lorsque l'on est étudiant ? C'est le thème du + INFO de ce vendredi.

A Dijon, on comte 25 884 étudiants. Tous ne cherchent pas à se loger sur Dijon. Mais 30 % des étudiants qui cherchent un logement à Dijon y habitent déjà. Ils ne changent pas de ville. 15 % proviennent de Lyon et 12 % de Paris. Pour accueillir les étudiants, l'université de Dijon compte 4100 lits répartis sur des studios de une à quatre chambres. Ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, les étudiants se tournent désormais vers les agences immobilières ou la location de particulier à particulier.

Dijon, la ville en Bourgogne Franche Comté où le logement étudiant est le plus élevé

Si l'on en croit une étude menée par le site LocService.fr, Dijon reste la grande ville où le logement étudiant est le plus élevé en Bourgogne Franche Comté. Un étudiant doit débourser en moyenne 395 euros pour se loger contre 372 euros à Besançon et 363 euros à Mâcon. C'est ce qui oblige les étudiants à opter pour la colocation. Ils sont 17 % dans ce cas à Dijon.

