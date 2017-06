Le + INFO - Faut-il légaliser l'euthanasie en France ?

En pleines législatives, l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) veut peser sur le débat et sensibiliser les futurs députés à la question de la fin de vie. Or, Emmanuel Macron, en tant que candidat, est resté assez flou sur la question de la légalisation de l'euthanasie.

Ils préparent leur propre tour de France. A compter du 30 juin, les jeunes de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) lancent l'ADMD Tour, avec une campagne sur les réseaux sociaux pour "parler de la fin de vie". Ce lundi 12 juin, c'est précisément pour aborder ce thème que Jean-Luc Roméro, son président, participe à une réunion départementale de l'ADMD. Il milite en faveur d'une loi qui autoriserait et encadrerait l'euthanasie en France, comme en Suisse et en Belgique.

L'association a bien l'intention de peser autant que possible sur le débat, en cette période d'élection qui s'achève dimanche prochain. Pendant la présidentielle, puis pendant les législatives, elle a interpellé les candidats. Si les tendances du premier tour se confirment, l'hémicycle sera largement En Marche dimanche prochain. Or, en tant que candidat, Emmanuel Macron a prêché le pour et le contre : dans une interview, il estime que la fin de vie ne fait pas partie des priorités du quinquennat et qu'il ne se précipitera pas pour légiférer ; sur le site de l'ADMD, il dit souhaiter "choisir [sa] fin de vie".

