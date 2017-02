Le + info - jeux d'argent, rêve ou danger ?

Alors que la Française des Jeux va dévoiler la nouvelle formule du loto, et que le casino de Santenay se lance dans des grands travaux pour satisfaire encore mieux les besoins de la clientèle, on s'interesse aux jeux d'argent dans le + Info.

Loto, Euromillion, jeux à gratter, paris sportifs, machines à sous, poker, etc. Les jeux d'argents sont nombreux et presque tous les Français y ont joué au moins une fois dans leur vie.

On sait bien que les chances de remporter le gros lot sont minimes (une chance sur 19 millions pour le loto), mais les jeux d'argent vendent du rêve, la possibilité de changer de vie en quelques secondes seulement et pour quelques euros.

Le casino de Santenay se lance dans un grand chantier de travaux : un chantier de 3 millions d'euros , qui débouchera aussi sur des embauches. C'est signe que l'activité est en plein développement. Alors qui sont les joueurs et que viennent-ils chercher ? On en parlera avec Magalie Rousselle , la directrice de l'établissement à 8h15.

Mais le rêve peut se transformer en cauchemar quand on développe une addiction au jeu. Une quarantaine de personnes sont soignées pour ça au centre d'addictologie du CHU de Dijon. On fera le point avec le responsable du centre Vincent Meille à 7h50.