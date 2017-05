Le + INFO - L'écologie et la culture sont-ils les grands oubliés de la campagne présidentielle?

Entre Marine Le Pen qui veut maintenir la filière nucléaire et Emmanuel Macron qui veut réduire la part de l'énergie nucléaire à 50 % en 2025, l'écologie ne fait pas partie des priorités des deux finalistes à la présidentielle. L'autre grand oublié, c'est la culture. C'est le + INFO de ce vendredi.

Mis à part Jean-Luc Mélanchon et Benoit Hamon qui avant le premier tour ont parlé écologie en insistant sur la sortie du nucléaire où encore la transition énergétique, le thème n'est pas au cœur du programme des deux finalistes à l'élection présidentielle. On a d'un côté Emmanuel Macron qui propose de réduire la part du nucléaire à 50 % d'ici 2025. Et c'est tout. Marine Le Pen veut maintenir la filière nucléaire. Elle est même contre la fermeture de la centrale de Fessenheim. Rien encore sur sur la transition énergétique ou encore l'arrêt des OGM, au grand désespoir des écologistes.

La culture guère mieux lotie

Marine Le Pen veut augmenter de 25 % le budget alloué à la préservation du patrimoine, ça concerne surtout les vieux bâtiments, mais pas un mot sur le spectacle vivant. Emmanuel Macron lui veut ouvrir les bibliothèques en soirée et le week-end. Enfin, la mesure sans doute la plus intéressante est la création d'un "passculture" d'un montant de 500 euros pour les jeunes de 18 ans. C'est la proposition du candidat d'En Marche.

L'écologie et la culture sont-ils les grands oubliés de la campagne présidentielle? Témoignez sur Facebook et Twitter

Ce vendredi à 7 heures 50, Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra de Dijon est l'invité de France Bleu Bourgogne