Le + INFO : La Côte-d'Or destination des vacances d'hiver ?

Ce soir c'est les vacances en Côte-d'Or et la plupart d'entre nous ont quasiment déjà les après-ski aux pieds et la combinaison. Les vacances d'hiver c'est quand même très souvent le ski ! Du coup, dans le reste du pays, c'est un peu morne plaine dans les hôtels et les musées.

C'est vrai pendant les vacances d'hiver, en février, les professionnels du tourisme qui ne sont pas au pied des pistes, font un peu grise mine. Il suffit de voir les bouchons sur les autoroutes le week-end dernier. Plus de 300 kilomètres cumulés au pied des Alpes samedi midi pour aller récupérer les clés de la location. Et encore ce week-end, Bison Futé voit noir y compris sur l'A6 à cause du chassé croisé entre les trois zones de vacances. C'est des milliers de Français qui prennent la direction des stations de ski et ailleurs il y a beaucoup d'hotels et de site touristiques qui n'ouvrent même pas. Ca sert à rien d'éclairer et de chauffer pour 3 ou 4 touristes parfois, on peut les comprendre. L'abbaye de Citeaux par exemple n'ouvre qu'en avril.

La Côte-d'Or, escale sur la route des stations

Isabelle Corond, la directrice adjointe de Côte d'or Tourisme nous donnera des chiffres à 7h50, ce vendredi matin mais clairement pendant le mois de février en Côte-d'Or il n'y a pas foule. Les seuls touristes qui passent par chez nous, ce sont les familles qui font des pauses sur la route vers le ski. Ou alors, quand même, les entreprises qui réunissent leurs salariés pour un congrès ou une assemblée générale. Depuis les attentats, les professionnels du touristes ne peuvent même plus compenser avec les bus de Chinois ou de Japonnais, terrorisés et qui ne viennent plus en France.

Même les vignes, "locomotives" du tourisme en Côte d'Or n'attirent plus les touristes en février

Il faut dire que les vignes sont agréables l'été pour une balade à vélo, en calèche mais l'hiver, force est de constater qu'il ne s'y passe pas grand chose. Cela dit, il y a quand même des têtes de gondoles et heureusement : le Cassisium de Nuits-Saint-George par exemple se démène pour attirer plus de visiteurs pendant les périodes creuses de l'année. Le directeur nous dira comment d'ailleurs à 8h15 dans le + INFO de France Bleu Bourgogne.