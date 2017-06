LE + INFO - La fin des frais d'itinérance : est-ce que vous allez plus utiliser votre téléphone portable à l'étranger ?

A compter du 15 juin, si vous appelez depuis l'étranger avec votre téléphone portable, vous ne paierez plus de surcoût. L'Union Européenne a décidé de supprimer les frais d'itinérance. Une bonne nouvelle pour le consommateur, même si on peut craindre une hausse des forfaits. C'est le + INFO.

A partir du 15 juin, il en sera terminé des frais d'itinérance, ce que l'on appelle aussi le roaming, les appels que vous passez de l'étranger vers la France, à condition toutefois que ces appels soient envoyés depuis un pays membre de l'Union Européenne. Cela concerne aussi les départements d'Outre-mer. C'est une directive de Bruxelles. Une nouvelle réglementation européenne qui interdit désormais de surtaxer les appels mais aussi les SMS lorsque le client se trouve dans un autre pays membre de l'UE.

Des forfaits internet depuis l'étranger

Pour un forfait à 20 euros par mois, vous aurez le droit à environ 5,2 GO de données mobiles. Au delà, vous serez surtaxé. Pour connaître l'enveloppe de données dont vous disposez , il y a petit calcul simple à faire : il faut diviser votre forfait de base HT par 7,7 et multiplier le résultat par 2. Attention, si vous dépassez le montant autorisé, l'opérateur pourra facturer le hors forfait jusqu'à 0,77 centimes euros par MO. Dans ce cas, la facture peut s'avérer salée.

Les opérateurs réagissent

A noter que certains opérateur ont déjà anticipé la fin du roaming. C'est le cas de Free qui le mois de mars 2017 propose à ses clients 5 Go de données par mois sans surcoût. Et puis il y a ceux qui en profite pour augmenter leurs tarifs. Ainsi Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange a décidé de retirer de ses forfaits l'application Libon, une application qui permettait d’appeler gratuitement les mobiles et les fixes de l’Union européenne.

