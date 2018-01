Dijon, France

"Oh je n'avais pas encore vu ça, 2H30 de stationnement c'est 30 euros quand, même , c'est énorme! " Camilia, jeune étudiante à Dijon est stupéfaite. Elle a exceptionnellement, pris sa voiture ce jour-là pour déposer son père à un rendez-vous et a dû se garer en centre-ville.

C'est pourtant une réalité depuis le 1er janvier dernier. Car depuis cette date-là et l'entrée en vigueur de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, chaque collectivité décide de sa propre politique en matière de stationnement payant.

Le tarif maximum pour le stationnement de courte durée à la hausse

La métropole dijonnaise a choisi de déléguer la gestion du stationnement à Keolis Dijon Mobilités. Ce sont les agents de cette même société qui verbaliseront les voitures en infraction.

Côté tarifs, le stationnement de courte durée en hyper centre, a été revu à la hausse pour la durée maximum, qui passe à 30 euros pour 2H30 contre 4 euros 10 les deux heures auparavant. Sur les réseaux sociaux, les automobilistes critiquent des tarifs bien trop onéreux.

Pour François Rebsamen, le maire de Dijon et président de Dijon métropole, il n'y a pourtant pas lieu à poémiquer "_rien n'a changé, les tarifs n'ont pas augmenté_", assure-t-il, "pour deux heures en centre ville c'est toujours 4 euros 10, ce qui est désormais interdit c'est de rester plus de deux heures. Avant quand on dépassait on avait une amende et bien l'amende elle est de 17 euros donc ça ne change pas et si vous ne réglez pas l'amende, il y a une sur-amende de 30 euros. C'est une fausse polémique" conclut le maire qui reconnait toutefois, une maladresse dans la communication de Divia.

Maladresse dans la communication ?

Pas de maladresse mais un peu d'incompréhension admet, Laurent Verschelde, le directeur de Keolis Dijon Mobilité, qui minimiser la polémique. "Ce que doivent retenir les automobilistes c'est que, avant le 1er janvier, le stationnement maximum était limité à deux heures et ça coûtait 4 euros 10. Un tarif qui n'a pas changé mais depuis le 1er janvier, au-delà de deux heures, vous vous exposez à une tarification plus élevée qui correspond au montant de l'amende, soit 17 euros. C'est pourquoi nous recommandons pour ceux qui veulent rester plus longtemps en ville, d’utiliser les parkings couverts bien moins chers."

Une flambée des tarifs qui a stupéfait Emmanuel Bichot. Mais l'élu d'opposition, président du groupe Agir pour Dijon, s'émeut surtout du choix de Keolis Dijon Mobilités pour la gestion du stationnement en surface. "Cela place cette société en position de juge et partie puisqu'elle est déjà gestionnaire de l'ensemble des services payants de la mobilité à Dijon. Et en faisant du zèle dans la politique de sanction avec le stationnement en surface, elle va gagner de l'argent potentiellement sur tous les autres services qu'elle propose, c'est à dire sur les parkings couverts, les bus, le vélo, le tramway. Ce qui nous inquiète car cela pose les bases d'une réelle politique du chiffre."

Sur ce point , le maire de Dijon François Rebsamen rappelle que le conseil d'Etat a retoqué le recours déposé par Emmanuel Bichot. Et le maire d'ajouter que les recettes collectées pour le stationnement sont entièrement utilisées pour le budget dédié aux modes de déplacements doux.

→Écoutez le + INFO ce mardi matin à 6H49 et à 8H19.