Côte-d'Or, France

L'image a marqué les esprits : le 12 février, un tuyau haute pression de 50 cm de diamètre a explosé place Saint-Exupéry à Dijon, sous les pieds des passants et sous les pneus des véhicules, entraînant une gigantesque inondation sur le rond-point.

Le + Info de France Bleu Bourgogne s'intéresse à l'état de ce réseau de tuyau souterrain dans le département. Comme partout en France, les canalisations sont vieillissantes. Elles datent pour les plus vieilles de l'après-guerre, et le taux de renouvellement n'est pas satisfaisant. Si 15 km de tuyaux ont été remplacés en 2017 dans le Grand Dijon, c'est à peine plus que la moyenne nationale. Et comme on ne voit pas les canalisations, elles ont souvent été délaissées.

Résultat, à certains endroits, les joints finissent par lâcher à cause de leur grand âge. Mais il y a aussi une part des ruptures qui sont inévitables, même quand les canalisations sont en bon état, comme c'était le cas place Saint-Exupéry : le gel et le dégel font travailler les sols jusqu'à 75 cm de profondeur. La chaleur, le trafic important de véhicules sur certains axes sont aussi responsables de ruptures de canalisations.

