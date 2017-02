Le + INFO - Les radars fixes sont-ils efficaces ?

En 2016, le nombre de véhicules flashés en Côte d'Or a augmenté de 2,6 %. C'est surtout sur les routes départementales que la hausse est la plus importante. En même temps, le nombre de tués sur les routes a augmenté l'an passé (+8%). La question de l'efficacité des radars fixes se pose.

L'augmentation des radars fixes ne fait pas baisser le nombre d'accidents. Bien au contraire. Si l'on en croit les chiffres communiqués par la préfecture de Côte d'Or, le nombre de véhicules flashés a augmenté l'an passé de 2,6 % par rapport à 2015. Dans le même temps le nombre de tués sur les routes a progressé de 8 %, 27 morts en 2016 contre 25 en 2015. Alors pourquoi cette hausse ?

Plus de radars sur les routes nationales

En 2016, plus de la moitié des véhicules flashés l'ont été sur autoroute et notamment sur l'A6 à hauteur de Bessey en Chaume dans le sens Paris-Lyon. L'autre radar qui flashe le plus est situé sur l'A31 à Selongey. Pourtant c''est sur les routes départementales que l'on trouve le plus de radars fixes (12 sur 22). Et l'an passé, le nombre de véhicules flashés sur les axes départementaux a explosé : +29 %. La palme revenant au radar de Marsannay le Bois sur la départementale 974 avec une augmentation de 239 %.

D'autres radars fixes en 2017 ?

Rien ne dit qu'en 2017 d'autres radars fixes ne viendront pas s'ajouter aux 22 radars existants en Côte d'Or. La vitesse reste la deuxième cause d'accidents mortels en Côte d'Or derrière le défaut de priorité et devant l'usage de stupéfiants et l'alcool.