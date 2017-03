Le + INFO - Les seniors sont-ils plus actifs aujourd'hui?

A l'occasion du salon "Bien vieillir en Côte-d'Or", France Bleu Bourgogne fait un état des lieux des activités proposées aux seniors en Côte-d'Or. Randonnées, voyages, cours de cuisine, les activités ne manquent pas. Les seniors sont ils plus actifs aujourd'hui? C'est le thème du + INFO.

Pour vivre vieux et en bonne santé, il faut pratiquer une activité physique. Tous les médecins vous le diront. 30 minutes de marche par exemple 5 fois par semaine suffit pour garder une bonne condition physique. Mais il n'y a pas que le côté "physique" qui compte! Pour bien vieillir, il faut aussi avoir une bonne santé psychologique. Ça passe par une vie sociale, sortir, voir des amis éviter de rester seul. En Côte-d'Or, on estime à 27 % le nombre de personnes âgées qui vivent seules.

Faire reculer les premiers signes de la maladie d'Alzheimer

Pour rester en bonne santé, il faut non seulement bien manger, mais aussi continuer à se nourrir "spirituellement". Lire et faire des mots croisés stimulent les neurones et fait reculer les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. A Dijon, l'OPAD, l'association des seniors dijonnais propose cent vingt activités à l'année. Elle compte 2700 adhérents âgés entre 55 et 90 ans.

A 7 heures 50, l'invité France Bleu Bourgogne est Pierre Perthus, le directeur de l'OPAD, l'association des seniors dijonnais.