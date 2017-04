LE + INFO - Les trois idées reçues sur la ruralité

Les territoires ruraux gagnent des habitants En 2017, 60 % des Français vivent en zone rurale. Malgré la baisse des dotations, les communes de Côte-d'Or multiplient les projets. Une école, une crèche ou des commerces apportent un service à la population.

Alors que les grandes agglomérations ne cessent de s'agrandir au point de devenir des métropoles, le poids du monde rural reste très important : "c'est 55 % des emplois", martèle Bruno Béthenod, maire d'Arceaux et président des maires ruraux de Côte-d'Or. En terme de densité de la population, les communes de moins de 3500 habitants représentent à elles seules 22 millions d'habitants, soit 34 % de la population. Question; qu'est-ce qui rend une commune dynamique? Pour le président des maires ruraux, "c'est avant tout ce sentiment d'appartenance que les gens ont du territoire où ils habitent. Ils ont envie de le développer. Ils veulent y être bien."

Des moyens en baisse

Malgré la baisse des dotations versées par l'Etat, les communes rurales continuent d'attirer des habitants. "La dotation est de 60 euros par habitant pour la commune et de 128 euros pour les habitants en ville." Il faut donc diversifier les revenus et faire des économies. Comment? "En faisant de l'habitat social, en attirant des entreprises sur les territoires ruraux," ajoute Bruno Béthenod. Et d'ajouter: "Pendant des années, une commune comme Salives s'est battue pour faire reconnaître que le CEA Valduc devait verser quelque chose à la commune. Ça a permis de développer des projets culturels."

Bruno Béthenod, le président des maires ruraux de Côte-d'Or répond à trois idées reçues sur la ruralité :

1) On s'ennuie à la campagne

Vrai et Faux : "ça dépend des tempéraments. Moi personnellement, je ne m'embête pas à la campagne. Il y a plein de choses à faire pour celui qui veut s'occuper. Quand on a des enfants, on peut faire des activités plus facilement. Et puis grâce aux nouvelles technologies, de sa campagne, on peut surfer à travers le monde".

2) A la campagne, les projets mettent plus de temps à se réaliser

Faux : "si on regarde sur les dix dernières années, on trouve un nombre important de projets réalisés dans le secteur de l'éducation que ce soit des écoles ou des crèches. Dans le milieu rural, on a pas de honte à avoir dans ce domaine par rapport à la ville. Si on faisait un classement, on trouverait peut-être des communes rurales en tête."

3) A la campagne, les habitants sont un peu rustres

Faux : "si on dit que les habitants des campagnes sont rustres, alors en ville, ils sont froids! Ça veut dire qu' à la campagne, les gens sont plus timides, plus réservés. Ils sont là pour apprécier la vie à la campagne et pas pour embêter leurs voisins."