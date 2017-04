LE + INFO - Les trois idées reçues sur le métier de la restauration

Depuis lundi, on peut trouver sur internet la note que notre restaurant a obtenu lors de son dernier contrôle effectué par les services d'hygiène. Les consommateurs sont censés y gagner. Les restaurateurs sont plus réservés. Qu'en pense Stéphane Derbord le président de l'UMIH ? C'est le + INFO.

Y-a t-il des raisons de s'inquiéter de l'hygiène des restaurants en Côte-d'Or? A en croire Stéphane Derbord, le président de l'UMIH (union des métiers et des industries de l'hôtellerie), les restaurants côte-d'oriens sont dans l'ensemble bien tenus. Mieux, Stéphane Derbord est favorable pour rendre public les résultats: " de plus en plus, les clients veulent de la transparence, même si pour nous professionnels, c'est plus de contraintes." Depuis lundi, les clients peuvent utiliser l'application alim-confiance, le site qui publie les résultats des contrôles d'hygiènes effectués dans les restaurants mais aussi les boulangeries et chez les traiteurs.

Stéphane Derbord, répond à trois idées reçues sur le métier de la restauration:

1) Les restaurants sont rarement contrôlés

Vrai : "les restaurants ne sont pas assez contrôlés. Il faudrait plus de collaboration avec les services d'hygiène. Ce serait un gage supplémentaire de qualité et de sérieux pour la profession."

2) Dans les restaurants, certains serveurs ne sont pas propres

Faux : "je rentre pas dans les clichés. Ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire une généralité. En tout les cas, ça n'est pas l'image qu'il faut donner de la profession"

3) Dans les restaurants, on nous sert parfois des produits périmés

Faux : "un restaurateur peut faire des erreurs, mais ça reste extrêmement rare. Il m'arrive de manger des yaourts qui ont dépassé la date, je suis encore là aujourd'hui! D'une manière générale, il faut respecter le consommateur et les produits cuisinés."