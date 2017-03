LE + INFO - les trois idées reçues sur les inégalités hommes-femmes au travail

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, plusieurs syndicats appellent à la grève ce 8 mars. Une manière de dénoncer les inégalités salariales, puisqu'à compétences égales, une femme est payée en moyenne 26 % de moins qu'un homme.

A partir de 15 h 40 ce 8 mars, les femmes sont appelées à se mettre en grève. Pourquoi 15 h 40 ? Parce qu'en moyenne, les femmes sont payées 26% de moins que les hommes et que sur la base d'une journée de travail classique, c'est comme si elles n'étaient plus payées à partir de cette heure là.

Claire Moles-Rota, l'une des déléguées de Capital Filles en Côte-d'Or déconstruit quelques idées reçues sur les inégalités salariales.

Si les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est parce qu'elles travaillent moins.

VRAI ET FAUX : Les femmes sont plus nombreuses à opter pour des temps partiels, ce qui peut expliquer des différences salariales. "Mais à temps complet, elles devraient gagner la même chose que les hommes", détaille Claire Moles-Rota

Il y a moins de femmes à la tête des entreprises parce qu'elles sont moins disponibles

FAUX : "Personnellement, je pense que ce n'est pas toujours facile pour les femmes de se faire entendre. Dans certains milieux il faut qu'elles osent deux fois plus que les hommes, et c'est là-dessus qu'il faut travailler."

Les femmes ne peuvent pas exercer les mêmes métiers physiques que les hommes

FAUX : "Nous sommes en relation avec une entreprise qui travaille sur les autoroutes et qui met des plots pour protéger la circulation en cas d'accident. Dans cette équipe il y a une femme, et depuis son arrivée, l'entreprise a mis en place du matériel pour aider à porter les plots, ce qui ravit les hommes de son équipe, qui peuvent eux aussi en bénéficier. On peut arriver à tout, en mettant les bons moyens en place."